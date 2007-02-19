Ющенко дал ответственное поручение Кабмину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Кабинету министров обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке официального визита Президента Украины в Королевство Дания.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, визит в Данию должен состояться 15-16 марта.

В частности, МИД до 26 февраля должно подготовить и внести в Секретариат Президента согласованные проекты программ официального визита, пребывания жены Президента в Королевстве Дания, официальной делегации Украины, а также предложения относительно состава официальной делегации Украины и сопровождающих лиц во время официального визита, а до 1 марта - подготовить и внести на утверждение Президента Украины проект директив на официальные переговоры в ходе официального визита.

Ряду профильных министерств надлежит подготовить и подать в МИД аналитические справки о состоянии, перспективах развития и проблемных вопросах сотрудничества между Украиной и Данией в соответствующих сферах, а также обоснования тем, которые необходимо поднять во время переговоров.

Также министерствам поручено подготовить: Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в отрасли энергетики – к подписанию; Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания об упрощении визового режима – к парафированию; Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания о реадмисии лиц – к парафированию; Меморандум между Министерством аграрной политики Украины и Министерством продовольствия, хозяйства и рыболовства Королевства Дания об экономическом, научном и техническом сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности – к подписанию; Соглашение между Государственным агентством Украины по инвестициям и инновациям и Инвестиционным фондом Королевства Дания – к подписанию.