Катеринчук разделяет оптимизм Тимошенко

Лидер движения „Европейская платформа для Украины”, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК не исключает, что перед выборами “Европейская платформа для Украины” будет трансформирована в политическую партию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Европейская платформа – это не партия. И партией оно станет только тогда, когда мы будем проходить какие-то этапы подготовки к выборам”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

“До этого момента, я думаю, появление еще одной партии – 136-й или 151-й - обществу не нужно”, - добавил лидер “Европейской платформы для Украины”.

Он отметил, что “Европейская платформа для Украины” продолжает объединять всех активных граждан и политиков вокруг стратегической цели движения – вступления Украины в Европейский Союз.

Н.КАТЕРИНЧУК также сказал, что согласен с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО в том, что досрочные выборы в ВР состоятся. В частности, по его мнению, социальный кризис в стране обострится из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня социальной защиты граждан, что выльется “в протестные вещи в массовом виде осенью”.