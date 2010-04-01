Тимошенко рассказала Солане, как она настроена

Бывший Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА доволен, что оппозиция во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО настроена на конструктивную работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.СОЛАНА сказал во время встречи с лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я рад услышать от вас, что вы настроены позитивно, конструктивно и дальше готовы работать», - сказал он.

Х.СОЛАНА выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. «Наши отношения, которые завязались давно, будут продолжаться, и мы будем работать дальше», - сказал он.

Х.СОЛАНА также выразил удовлетворение встречей с Ю.ТИМОШЕНКО. «Для меня большая радость снова быть в Киеве и снова встречаться с вами», - сказал он, отметив, что в Европе Ю.ТИМОШЕНКО имеет не только много друзей Украины, но и много личных друзей. «Я вижу, как вы мудро отнеслись к тем обстоятельствам, которые сложились у вас теперь, и вы, бесспорно, остаетесь патриотом, независимо от той позиции, где вы оказались», - сказал Х.СОЛАНА.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила за максимальные усилия, которые Х.СОЛАНА прилагает, чтобы Украина становилась демократическим и европейским государством. Она также поблагодарила Х.СОЛАНУ за то, что он всегда поддерживал независимость Украины. «Это всегда было очень по-дружески и искренне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что когда она работала премьер-министром, то всегда чувствовала такое отношение.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что после выборов те ценности, которые пытались утвердить в последние годы в Украине, будут укрепляться, в том числе демократия и правосудие.

Она также сказала, что ее политическая сила будет формировать все институты оппозиции. «Я думаю, что в оппозиции мы будем работать достойно. Я свято верю в то, что наша оппозиция защитит Украину от посягательств на независимость», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.