Симоненко заболел неизвестной болезнью
14:03, 19 февраля 2007Политика
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Мартынюк сказал, что ситуация нормальная
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО находится на лечении в одной из украинских больниц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, отвечая на вопрос журналистов относительно того, является ли достоверной информация о пребывании П.СИМОНЕНКО в больнице с болезнью сердца.
«Да. Он (П.СИМОНЕНКО – УНИАН) находится в больнице, но ситуация нормальная», - сказал А.МАРТЫНЮК.
В то же время он не уточнил, чем именно болеет лидер коммунистов. «Ничего серьезного, что может выбить его из политической жизни», - сказал А.МАРТЫНЮК.
При этом он добавил, что П.СИМОНЕНКО вскоре приступит к исполнению своих обязанностей.
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