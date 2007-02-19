Симоненко заболел неизвестной болезнью

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО находится на лечении в одной из украинских больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, отвечая на вопрос журналистов относительно того, является ли достоверной информация о пребывании П.СИМОНЕНКО в больнице с болезнью сердца.

«Да. Он (П.СИМОНЕНКО – УНИАН) находится в больнице, но ситуация нормальная», - сказал А.МАРТЫНЮК.

В то же время он не уточнил, чем именно болеет лидер коммунистов. «Ничего серьезного, что может выбить его из политической жизни», - сказал А.МАРТЫНЮК.

При этом он добавил, что П.СИМОНЕНКО вскоре приступит к исполнению своих обязанностей.