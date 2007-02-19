Костенко разглядел попытки консервации олигархического режима

«Попыткой законсервировать на много десятилетий олигархический режим, который стал властью в государстве» квалифицировал возможность утверждения двухпартийной системы в Украине лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он сказал в эфире УР-1.

Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение, что двухпартийная в Украине будет «всегда вести к постоянному разыгрыванию карты врага, а в результате – к расколу и развалу Украинского государства».

Ю.КОСТЕНКО считает "нонсенсом" желания некоторых политических сил загнать многообразие видений государственной политики всего в двухпартийное. «Сегодня невозможно разделить настроения в обществе только на две условные категории – руховцев и коммунистов. Есть люди, которые сегодня хотят видеть сильной и экологическую политику, - это прерогатива зеленых, есть люди, которые хотят видеть сильными моральные настроения в обществе, - это уже прерогатива христианских партий и тому подобное», - отметил он.

Апеллируя к европейскому опыту, лидер УНП подчеркнул, что «сегодня в Европе, несмотря на четкое деление на правых и левых, нет доминирования правой или левой идеологии, потому что коалиция всегда состоит из представителей различных политических сил». «В Европе развита модель 8-12 политических партий, присутствующих в парламентах. Именно они через коалицию формируют большинство и реализуют ту или иную программу», - отметил Ю.КОСТЕНКО.