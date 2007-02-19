Коалиция не против ограничения роста коммунальных тарифов

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ прогнозирует, что Верховная Рада Украины даст согласие на повторное рассмотрение вопроса относительно ограничения размера возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление фракции БЮТ относительно необходимости рассмотрения этого вопроса в первоочередном порядке.

С.КИВАЛОВ сказал, что, скорее всего, завтра по этому вопросу состоится координационный совет коалиции.

«И, я думаю, что все равно этот вопрос будет рассмотрен, если не на этой неделе, то позже», - добавил С.КИВАЛОВ.

В свою очередь, член фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Виктор ТИХОНОВ отметил, что антикризисная коалиция для избежания блокирования работы ВР будет договариваться с БЮТ и «Нашей Украиной» относительно рассмотрения этого вопроса.

«Будем продолжать работать и будем договариваться», - сказал он.

При этом В.ТИХОНОВ отметил, что все постановления и все законопроекты должны рассматриваться в сессионном зале четко в соответствии с регламентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в случае отказа Верховной Рады рассматривать в первоочередном порядке законопроект относительно ограничения размера тарифов, фракция БЮТ, а также фракция «Наша Украина» не дадут возможности проводить пленарное заседание в нормальном режиме.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что «Наша Украина» и БЮТ будут блокировать работу ВР, Ю.ТИМШЕНКО сказала: «Мы используем все возможные средства».