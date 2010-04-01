Регионалы надеются, что осенью у них будет конституционное большинство?

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что осенью Верховная Рада может в целом внести изменения в Конституцию в части сроков полномочий местной власти в случае, если Конституционный Суд не выскажет свои замечания к соответствующему законопроекту.

Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль он высказал сегодня в интервью журналистам.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что принятие сегодняшнего законопроекта является первым шагом в урегулировании вопроса о местных выборах.

«Это правовая предпосылка и первый шаг», - сказал он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, Конституционный Суд, рассмотрев соответствующий проект закона, даст заключение, может ли Верховная Рада Украины двигаться дальше в этом направлении.

«Конституционный Суд скажет, не будет ли это нарушением ст. 157, 158 Конституции Украины. Если не будет нарушений, то я прогнозирую, что этот закон будет голосоваться на следующей сессии», - сказал он.

Он также выразил мнение, что фракция Партии регионов при голосовании в первом чтении и в целом за этот документ будет отталкиваться непосредственно от решения КС.

«Я прогнозирую, что если это будет правовой путь решения ситуации, то, конечно, поддержка будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, ВР направила на заключение Конституционного Суда законопроект об установлении одинаковых сроков полномочий (по 5 лет) местных советов и глав городов и сел, и назначении их выборов на 27 марта 2011 года.

В настоящее время депутаты городских советов избираются сроком на пять лет. При этом сельские, поселковые и городские головы избираются территориальными общинами сроком на четыре года.