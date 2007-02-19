Богатырева видит европерспективу для Украины через 10 лет

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА убеждена, что на протяжении следующих 10 лет „мы пройдем нелегкий путь евроинтеграции”.

Как сообщила пресс-секретарь фракции ПР Людмила ХАРИВ, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила, комментируя запланированную на марта экспертную встречу относительно заключения нового Усиленного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

Р.БОГАТЫРЁВА считает, что в Брюсселе, Берлине и Париже, в свою очередь, должны окончательно осознать, что “Украина сделала свой выбор – это выбор, в основе которого лежат ценности и принципы европейской демократии”.

Вместе с тем, Р.БОГАТЫРЁВА считает нецелесообразным противопоставлять европейское направление отношениям с Россией. “История продемонстрировала ошибочность и бесперспективность политики создания искусственных линий деления и создания стран-лимитрофов в Европе”, – отметила она.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, для воплощения стратегических евроинтеграционных перспектив Украины особую актуальность получают переговоры о будущем базовом соглашеним с Евросоюзом, которое придет на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Потому, считает депутат, для общего европейского будущего особо актуальным становится включение в новый договор положения об открытости ЕС для Украины.

„Украинская сторона подтвердила свое стремление и заслуживает четкой европейской перспективы и проведения переговоров о заключении Соглашения об ассоциации. В 2006 году в Украине возобновлен экономический рост. Украина тесно сотрудничает с ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности” – цитирует слова лидера фракции пресс-секретарь Л.ХАРИВ.

В частности, в заявлении координатор парламентского большинства выражает убеждение в необходимости “ускорения темпов нашего диалога с целью развития сотрудничества с ЕС на более высоком уровне”.

Особое внимание, считает Р.БОГАТЫРЁВА, на данном этапе необходимо уделить переговорам о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В то же время, отмечает депутат, кроме амбиций, должны учитываться и объективные факторы. Во время переговоров на экспертном уровне необходимо максимально отработать соответствующие механизмы защиты украинской экономики от возможных негативных явлений, которые могут возникнуть в результате создания зоны свободной торговли с ЕС.

Р.БОГАТЫРЁВА считает, что отечественным товаропроизводителям нужно получить недискриминационный доступ на рынки Европы, а для наших граждан важно создать благоприятный режим пересечения границ Европейского Союза.