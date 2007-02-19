Кандидатов Ющенко парламент рассмотрит в четверг

Верховная Рада в четверг, 22 февраля, планирует рассмотреть вопрос об утверждении внесенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО кандидатур Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины и Виктора КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК сегодня на Согласительном совете лидеров фракций парламента и председателей комитетов ВР.

Он обратился к руководителям профильных комитетов с просьбой, чтобы они не позже среды, 21 февраля, определились по этим кандидатурам, чтобы их можно было рассмотреть на заседании парламента.

А.МАРТЫНЮК также призвал руководителей фракций ВР провести встречи с предложенными Президентом кандидатами на должности глав МИД и СБУ до четверга.

Он напомнил, что на этой неделе «нужно дать ответ Президенту на его представление», отметив, что следующая пленарная неделя будет аж 13 марта.

А.МАРТЫНЮК отметил, что на текущей неделе ВР планирует рассмотреть около 80 законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

6 февраля Президент внес в Верховную Раду представление о назначении В.КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.