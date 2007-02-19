Третяков хочет добавить к сердцу Тимошенко еще одно

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Александр ТРЕТЯКОВ допускает, что в ближайшее время может быть подписан документ о создании единой оппозиции с участием “Нашей Украины” и БЮТ.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины”, в частности, по его словам, “я уверен, что это может быть совместный документ как цивилизационная форма договоренности двух оппозиционных сил”.

Также А.ТРЕТЯКОВ отметил, что уже сегодня в областях начали создаваться объединения фракций “Нашей Украины” и БЮТ в советах различных уровней. “В случае, если будет подписан документ о создании единой оппозиции, этот процесс приобретет общеукраинский масштаб. Уже сейчас мы координируем свою деятельность, а после подписания документа, хочется верить, что наши сердца будут биться вместе”, - добавил А.ТРЕТЯКОВ.

Народный депутат считает подписание заявления между “Нашей Украиной” и БЮТ о совместной деятельности в оппозиции в Верховной Раде первым шагом к объединению помаранчевых сил. “Совместная деятельность двух демократических фракций в парламенте - “Нашей Украины” и БЮТ - является очень необходимой, чтобы не допустить антидемократического реванша в государстве”, – убежден А.ТРЕТЯКОВ.

Он также выразил надежду, что такой шаг двух оппозиционных фракций будет стимулировать объединение всех демократических политических сил - как в парламенте, так и вне него.

“Это лишь первый этап объединения. Уверен, что вскоре мы станем свидетелями совместных действий всех помаранчевых”, – отметил народный депутат. Он также напомнил, что партия “Наша Украина” на своем съезде одобрила резолюцию об объединении помаранчевых сил.