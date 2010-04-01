Азаров назвал ключевых партнеров Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что при Кабинете министров должны быть созданы постоянно действующие группы высокого уровня по вопросам экономических отношений с ключевыми партнерами Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил сегодня во время встречи с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Казахстана Канатом САУДАБАЕВЫМ.

"Считаю, что при Кабинете министров должен быть создан ряд соответствующих рабочих групп, групп высокого уровня, которые бы охватили ключевые для Украины страны: Россию, Казахстан, Беларусь, Европейский Союз и другие", - сказал Н. АЗАРОВ.

По его словам, такие органы должны возглавлять руководители высокого уровня, они должны иметь соответствующий статус. "Эти рабочие группы должны четко определять направление работы на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Чтобы это происходило не от случая к случаю, не от заседания к заседанию межправительственной комиссии, а на постоянной основе", - заявил премьер.

Также Секретариат Кабмина сообщил, что в последние дни глава правительства дал ряд поручений министерствам и ведомствам по активизации работы межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству и подготовке межгосударственных отраслевых и секторальных соглашений о сотрудничестве.