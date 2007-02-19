Завтра КС приступит к делу о превышении полномочий Ющенко

Завтра, 20 февраля, Конституционный Суд Украины в 10.00 начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 55 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) указов Президента Украины "О Государственном управлении делами", "Вопросе Государственного управления делами", "О Положении о Государственном управлении делами".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, авторы представления отмечают, что названными указами Президент Украины образовал Государственное управление делами как орган материально-технического и другого обеспечения деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, утвердил Положение об этом управлении и назначил его руководителя.

В то же время народные депутаты Украины считают, что Президент Украины, издав данные указы, вышел за рамки предоставленных ему конституционных полномочий и перебрал на себя функции исполнительной власти.

Судья-докладчик по делу - Павел ТКАЧУК.

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Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявлял, что Кабмин в ближайшее время будет инициировать вопрос о передаче Государственного управления делами Президента под контроль правительства.

«Объективно этот орган ввиду своей компетенции должен принадлежать Кабинету Министров, поскольку функции ГУД органически свойственны для правительства. В 90-х годах кому-то пришла в голову идея забрать этот орган под Президента. А теперь этого нет. Сейчас вопрос - или был правомерным такой указ Президента - лежит на рассмотрении в Конституционном Суде», - сказал он.

Депутатский запрос о правомерности создания ГУД поступил в КС еще три года тому назад.

Сейчас управление, согласно закону, полностью подконтрольно Секретариату Президента.