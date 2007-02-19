Порошенко: никто никого через колено не сломает

Народный депутат Украины, член политсовета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО сомневается в результативности круглого стола, проведение которого запланировано на 22-24 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос журналистов. По словам П.ПОРОШЕНКО, “до сих пор понимания по вопросу законопроекта об изменениях в Конституцию по вопросам местного самоуправления между нашей политической силой и БЮТ, с одной стороны, и антикризисной коалицией, с второй – нет”.

“Будет ли оно найдено, зависит от того, будет ли проводиться соответствующая работа в формате, который предложил Президент Украины, – отметил политик. – Пока еще не вижу готовности к проведению этого круглого стола в задекларированные сроки 22-24 февраля”.

В то же время, П.ПОРОШЕНКО выразил убеждение, что “здесь должен быть найден компромисс”. “Никто никого через колено не сломает”, - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул также, что без принятия соответствующих изменений в Конституцию Украины “правовых оснований для досрочных выборов в местные органы власти не существует”.

В то же время, считает П.ПОРОШЕНКО, “правовая сторона представления об отмене политической реформы дает основания утверждать, что Конституционный Суд Украины обязан отменить политическую реформу, которая была принята в 2004 году”. По его словам, ”именно в политреформе содержится главная проблема разрушения вертикали власти, и это может привести к серьезному политическому кризису в стране”.

Он также напомнил, что представление об отмене политреформы, подготовлено “Нашей Украиной”, подано в Конституционный Суд”.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕКНО сообщил, что инициирует создание рабочей группы по подготовке проведения 25 февраля национального круглого стола.

В.ЮЩЕНКО отметил, что до 15 февраля нужно сформировать рабочую группу, в которую бы вошли представители правительства, Верховной Рады, Секретариата Президента и различных общественных объединений. Эта группа на протяжении 3-4 дней должна согласовать структуру и процедуру проведения круглого стола и «ориентировочно, где-то в районе 22-25 февраля выйти с инициативой возможности проведения круглого стола», - сказал В.ЮЩЕНКО.