Тигипко собрался в Вашингтон

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в скором времени намерен провести переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в Вашингтоне (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

С.ТИГИПКО отметил, что его визит в США состоится после того, как 2 апреля в Киеве завершит работу Миссия МВФ.

«Я поеду в Вашингтон, и мы продолжим переговоры», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ТИГИПКО не исключал, что ему необходимо будет посетить штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне для проведения переговоров о продолжении сотрудничества.