Ефремов убеждает, что у коалиции нет проблем никаких
12:17, 31 марта 2010Политика
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Так... разногласия
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в коалиции нет проблем, а есть нерешенные организационные вопросы.
Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН, комментируя вчерашнюю ситуацию в парламенте: когда фракция ПР не голосовала за социальные вопросы, в тоже время фракция КПУ и Блок Литвина голосовали за них.
Он подчеркнул: «у нас нет проблем в коалиции никаких». При этом добавил, что сегодня «идет обыкновенное формирование коалиции, и поэтому разногласия на сегодня диктуются чисто организационными вопросами, которые не решены до конца».
При этом он напомнил, что коалиция еще даже не провела заседание, где эти вопросы можно было решить.
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