Киевляне оценили работу Черновецкого

80% киевлян считают, что мэру Киэва Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ следует немедленно уйти в отставку.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Политическая ситуация в Киеве», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство жителей столицы - 89,1% - отрицательно оценивают работу, проделанную Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ на посту мэра Киева. Из них 66% ответили на этот вопрос «точно отрицательно», а 23,1% - «скорее, отрицательно». Положительно оценивают работу действующего мэра только 6,9% киевлян. Из них 5,5% ответили «скорее, положительно», а 1,4% - «точно положительно». Затруднились оценить работу мэра Киева 3,9% респондентов.

Большинство киевлян - 75,8% - дали негативную оценку деятельности городского совета столицы. Из них 50,7% оценивают работу Киевского городского совета «точно отрицательно», а 25,1% - «скорее, отрицательно». Положительно оценивают работу городского совета 8,8% жителей Киева. Из них 7,6% дали ответ «скорее, положительно», а 1,2% - «точно положительно». Затруднился оценить работу городского совета Киева каждый шестой киевлянин (15,4%).

Подавляющее большинство жителей Киева (89,0%) заявило о недоверии мэру столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Из них 76% ответили на вопрос «точно не доверяю», а 13% - «скорее, не доверяю». Доверяют Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на сегодняшний день только 7,6% киевлян. Из них 4% ответили на вопрос «скорее, доверяю», а 3,6% - «точно доверяю». Затруднились с ответом – 3,4% респондентов.

Подавляющее большинство киевлян - 81,3% - считают, что мэру столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ следует немедленно уйти в отставку. Из них 63,7% ответили «точно да» на этот вопрос, а 17,6% - «скорее, да». Противоположной точки зрения придерживаются 12,1% респондентов. Из них на вопрос о том, стоит ли мэру Киева немедленно уйти в отставку, 7,6% опрошенных ответили «скорее, нет», 4,5% - «точно нет». Затруднились определить свою позицию по данному поводу 6,5% киевлян.

Подавляющее большинство киевлян - 90,8% - не довольно тем, как решаются насущные проблемы города местными властями. Из них 70,9% респондентов заявили, что то, как решаются проблемы столицы, их «совсем не удовлетворяет», 19,9% - «скорее, не удовлетворяет». Устраивает решение городских проблем местными властями только 7,2% опрошенных киевлян. Из них 5,5% заявили, что работа властей в этом направлении их «скорее, удовлетворяет», 1,7% - «полностью удовлетворяет». Затруднились с ответом на данный вопрос 2% респондентов.

Если бы выборы мэра Киева проводились в ближайшее воскресенье, наибольшее количество киевлян поддержали бы Сергея ТИГИПКО - 30,6%. За ним следуют Виталий КЛИЧКО - 22,4%, и - с большим отрывом – экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - 8,2%. Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО набрала бы на выборах мэра Киева только 7,2% голосов. Виктор ПИЛИПИШИН и Николай КАТЕРИНЧУК - 4,3% и 3,8% голосов киевлян соответственно, а поддержать в третий раз действующего мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО согласны лишь 3,3% опрошенных. Наименьшее количество голосов киевлян - 0,3% - получил бы на выборах мэра столицы секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, «за другого кандидата» и «против всех» проголосовали бы 2,9% и 2,4% соответственно. Затруднились ответить на данный вопрос 14,5% респондентов.

Опрос проводился 27-29 марта 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет в городе Киеве. Квотами были пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.