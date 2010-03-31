В Украину едет председатель ОБСЕ

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины состоятся переговоры министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО с действующим председателем ОБСЕ, государственным секретарем - министром иностранных дел Республики Казахстан Канатом САУДАБАЕВЫМ в рамках его официального визита в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по результатам переговоров в 14.00 состоится подход к прессе (площадь Михайловская, 1, 3-й подъезд).