Тимошенко разоблачила Путина

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко уверена, что общее использование газотранспортной системы является инициативой российской высшей власти.

"Это инициатива исключительно российской высочайшей власти. Включительно с Владимиром Путиным", - сказала она в субботу вечером в эфире 5 канала.

"В Украине сегодня, я убеждена, ему готовы помочь члены правительства. Я убеждена, что Янукович в свои предвыборные времена давал такие обещания российской власти, сдать все, что только можно сдать за поддержку на выборах", - считает Тимошенко.

По ее словам, российская власть понимает, что "без украинской газотранспортной сети они не будут монополистами в этом регионе по вопросам транспортирования".

Украинская правда