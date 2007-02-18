Тимошенко разоблачила Путина
15:28, 18 февраля 2007Политика
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Лидер БЮТ о ГТС
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко уверена, что общее использование газотранспортной системы является инициативой российской высшей власти.
"Это инициатива исключительно российской высочайшей власти. Включительно с Владимиром Путиным", - сказала она в субботу вечером в эфире 5 канала.
"В Украине сегодня, я убеждена, ему готовы помочь члены правительства. Я убеждена, что Янукович в свои предвыборные времена давал такие обещания российской власти, сдать все, что только можно сдать за поддержку на выборах", - считает Тимошенко.
По ее словам, российская власть понимает, что "без украинской газотранспортной сети они не будут монополистами в этом регионе по вопросам транспортирования".
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