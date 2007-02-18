Верховная Рада удивила Порошенко

Народного депутата Украины Петра ПОРОШЕНКО удивляет отсутствие реакции Верховной Рады на его недопуск в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Ивано-Франковске он заявил: «О чем я никогда еще не говорил, так это об отсутствии реакции Верховной Рады Украины на действия России. Потому что есть реакция Президента, есть реакция МИД, есть реакция правительства ЯНУКОВИЧА. Обратите внимание - нет лишь реакции Верховной Рады Украины».

По словам П.ПОРОШЕНКО, «это значит, что она (ВР – УНИАН) позволяет России подобные действия по отношению к украинскому парламентарию, какая бы у него не была фамилия».

На вопрос, не связаны ли такие действия России с вероятностью назначения П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины, он ответил, что этот вопрос более корректно адресовать Президенту, который вносит кандидатуру в парламент. «Мне некорректно ни подтверждать, ни опровергать эту позицию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Глебу ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ.