В Нашей Украине считают, что Ющенко должен реально возглавить партию

Народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО убежден, что съезд партии “Народный Союз Наша Украина” необходимо проводить только тогда, когда партия определится со своим лидером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу на отчетно-выборной конференции Ивано-Франковской областной организации НСНУ.

По его словам, делегаты съезда должны получить четкий приказ, что фактическим лидером партии должен быть Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и именно за это следует голосовать. Делегаты конференции аплодисментами восприняли это предложение.

В то же время П.ПОРОШЕНКО признал, что у Президента Украины может быть другое мнение по этому поводу. «Я убежден, что съезд необходимо собирать тогда, когда мы определимся с лидером партии. И только тогда этот съезд станет праздником, станет действом, которое происходило 16 января 2002 года, когда ЮЩЕНКО выдвигался (кандидатом в Президенты – УНИАН), - отметил народный депутат.

По его словам, “съезд должен быть готов и созываться только тогда, когда мы сможем продемонстрировать всей стране объединение демократических сил вокруг НСНУ».

П.ПОРОШЕНКО не уверен, состоится ли съезд НСНУ 31 марта, «поскольку маленькие божки, князьки, каждый со своей булавой хотят иметь влияние, чтобы от них все зависело».

По мнению П.ПОРОШЕНКО, на съезде демократические силы должны объявить о своем объединении или о том, что «не объединятся никогда».

Потенциальными партнерами для объединения с НСНУ он назвал Украинскую народную партию, Народный рух Украины, партию “Пора”, Гражданское движение «Народная самооборона», УРП “Собор”.

В свою очередь на конференции народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ также высказался за то, что В.ЮЩЕНКО «должен реально возглавить НСНУ, а не быть только почетным ее председателем».

П.ПОРОШЕНКО заметил, что если Президент не согласится возглавить партию, то он лично не будет претендовать на эту должность. «Если меня будет кто-то выдвигать и, безусловно, там будут кандидатуры В.ЮЩЕНКО и тех политиков, с которыми я буду связывать новый толчок развития партии, я сниму свою кандидатуру, - сказал П.ПОРОШЕНКО. - Если я этого не увижу, я допускаю два варианта: или я высунусь, или я предприму шаг в сторону и вообще не буду входить в состав Совета партии, чтобы своим присутствием не освящать те действия, с которыми я не согласен. Поскольку пребывание во власти не является самоцелью, поверьте, для любого нормального политика».

По его убеждению, пребывание в НСНУ Юрия ЛУЦЕНКО вместе с «Народной самообороной» усилит партию. «Тогда голоса наших симпатиков опять не будут растягиваться всеми политическими силами, а будут объединяться», - заметил депутат.

По словам П.ПОРОШЕНКО, для этого нужны две составляющие: желание НСНУ, которое должно быть продемонстрировано, и желание Ю.ЛУЦЕНКО и «Народной самообороны». Он считает, что для демократических сил настало время «собирать камни, поскольку рисковать в настоящее время уже не имеем права».