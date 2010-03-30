У Тимошенко решили дать Азарову шанс?

Для того, чтобы на практике доказать свои намерения эффективно работать, у нового правительства есть 100 дней. Об этом в эфире «5-го канала» заявила народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«У действующего правительства есть 100 дней, - сказала она. - На протяжении этого времени мы не будем его жестко критиковать, а подождем пакета реформ и реализации тех обещаний, которые были даны кандидатом в президенты Виктором ЯНУКОВИЧЕМ».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что сейчас оппозиция детально изучает проект бюджета, который готовится правительством, и настроена на конструктивный диалог.

«Однако, за последнюю неделю мы не увидели в ВР ни одного проекта закона, ни одной инициативы, ни одной целостной программной реформы, которые бы поступали от правительства. В то время как на протяжении последних двух лет мы только и слышали о том, что все уже готово», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, оппозиция сделает все, чтобы обещания В.ЯНУКОВИЧА, которые он давал, идучи в Президенты, были выполнены. Это касается и повышения социальных стандартов, и улучшения бизнес-климата в стране, и обещанных налоговых каникул для малого бизнеса.

«Люди не должны сначала испытывать иллюзии от предвыборных обещаний, а потом чувствовать на себе все тяготы, которые влекут за собой реальные расчеты, производимые приходящей властью. Только видя реальные действия, они будут уважать власть», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.