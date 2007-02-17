”Европейская платформа для Украины” разработала Налоговый кодекс
Об этом сообщил лидер движения Катеринчук
Общественно-политическое движение „Европейская платформа для Украины” вместе с объединением предпринимателей разработали проект Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер движения „Европейская платформа для Украины”, народный депутата Украины Николай КАТЕРИНЧУК на пресс-конференции в Виннице.
По его словам, через 10 дней в парламент будет подан новый Налоговый кодекс.
„Этот кодекс разработан на основе эффективных механизмов действующего налогового законодательства и дополнен предложениями по усовершенствованию взаимодействия между государством и малым и средним бизнесом”, - отметил депутат.
Н.КАТЕРИНЧУК добавил, что в проекте Налогового кодекса большинство статей написано самими предпринимателями, которые сбалансировано вписаны в налогово-фискальную систему государства и не предусматривают революционных изменений, а также содержит положение о социальной ответственности и государства и бизнеса.