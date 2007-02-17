Кто заменит Томенко?

Фракция Блока Юлии Тимошенко на следующей пленарной неделе намерена определиться с кандидатурой, которая возглавит парламентский комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прежний председатель названного комитета, заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО в Черновицкой области во время проведения акции «Этнозима: Масляная на Буковине».

Н.ТОМЕНКО отметил, что председательство в этом комитете согласно договоренностям между фракциями останется за фракцией БЮТ. При этом он заметил, что на данное время обсуждается несколько кандидатур, которые могут возглавить комитет. В частности, это члены фракции БЮТ – Андрей ШКИЛЬ, Владимир КУРИННЫЙ, Олег НАДОША и Людмила ДЕНИСОВА.

При этом Н.ТОМЕНКО считает, что комитет должен возглавить тот человек, который и раньше работал в нем. «Но мой подход заключается в том, что идеальный вариант – это кандидатура, которая работала в комитете. Поэтому я буду предлагать избрать либо КУРИННОГО, либо НАДОШУ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Верховная Рада Украины избрала Н.ТОМЕНКО заместителем Председателя ВР.