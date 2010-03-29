Литвин сказал, когда вырисовываются выборы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает завтра, 30 марта, провести заседание лидеров фракций по вопросу определения сроков и механизмов проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением В.ЛИТВИН выступил сегодня во время согласительного совета. В.ЛИТВИН заметил, что в ВР уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституции относительно увеличения до 5 лет срока полномочий местных органов власти. В.ЛИТВИН напомнил, что этот документ необходимо направить на заключение в Конституционный Суд.

Кроме того, добавил В.ЛИТВИН, по возвращении этого документа из КС парламент должен его принять в первом чтении на этой же сессии. По словам председателя ВР, в начале следующей сессии ВР сможет принять этот документ в целом с точной датой проведения следующих выборов в местные органы власти.

«Если идти по логике этого документа, то они вырисовываются в марте 2011 года», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также напомнил, что соответствующие изменения необходимо принять и относительно срока полномочий Верховной Рады АРК.

В.ЛИТВИН также напомнил, что при принятии постановления о перенесении местных выборов с 30 мая на более поздний срок, Комитету ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления поручалось внести предложения в связи с решением Конституционного Суда относительно выборов в Киевский городской совет, а также изменения к законопроекту об изменении избирательной системы.

В.ЛИТВИН заметил, что все эти вопросы планировалось рассмотреть 30 марта на заседании ВР. «Вместе с тем, вполне очевидно, что без принципиального решения проблем, о которых я говорил, нет смысла рассматривать эти законопроекты завтра, и я просил бы провести отдельное заседание согласительного совета», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что это дало бы возможность 13-16 апреля рассмотреть эти вопросы.