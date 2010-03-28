На выставку антивоенной карикатуры приехали художники из Сербии

В Полтаве 3 апреля откроется международная выставка карикатур «Карлюка-2010», посвященная антивоенной тематике.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы горисполкома Полтавы, выставка откроется в Галерее искусств и будет проведена в рамках празднования 65-летия победы в Великой Отечественной Войне.

Участие в выставке примут карикатуристы из Европы и Канады.

«Основные ее участники - представители Сербии - уже прибыли в Полтаву. Они привезли с собой экспозицию на антивоенную тематику... Уникальность выставки заключается в способности найти даже среди темных сил, которые побуждают к войне и насилию, потенциальную возможность противостоять злу. Она - торжество светлой стороны человечества. Сербия знает о войне достаточно. Поэтому тематика сербской выставки, безусловно, сложная, но она в очередной раз утверждает: добро в конечном итоге побеждает зло, а мир побеждает войну», - сказано в сообщении пресс-службы.

Вместе с антивоенной выставкой в Галерее искусств будет представлена персональная выставка канадского художника Олега ДЕРГАЧЕВА, ставшего победителем Полтавского конкурса карикатур «Карлюка-2009» в номинации «Свободная тема».