Ванникова назвала абсурдными обвинения Чорновила

Пресс-секретарь экс-президента Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА называет безответственным заявление Тараса ЧОРНОВИЛА о возможной причастности “людей ЮЩЕНКО” к смерти его отца Вячеслава Чорновила.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.ВАННИКОВОЙ.!"

"Эмоциональное заявление Тараса ЧОРНОВИЛА относительно вероятных причин смерти своего отца, основателя Народного руха Украины Вячеслава Чорновила, может повлечь нагнетание ситуации и отразиться на объективности расследовании дела”, – заявила И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что делая заявления относительно расследования таких громких дел, следует проявлять ответственность, а не руководствоваться только эмоциями. «Недоверие, безосновательные обвинения и безответственные заявления - не на пользу конструктивной работе следствия», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Она добавила, что такое заявление является “абсурдным и оскорбительным по отношению к Виктору ЮЩЕНКО, который, как известно, всегда был соратником Вячеслава Чорновила, глубоко уважал его как человека, великого гражданина и политика, и на протяжении всей жизни исповедует его ценности”.

«В.ЮЩЕНКО надеется, что правоохранительные органы сумеют объективно завершить расследование, найти и наказать виновных», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщалось, в четверг в эфире “5 канала” Т.ЧОРНОВИЛ в который раз заявил, что в случае острой необходимости готов согласиться на эксгумацию тела своего отца.

"Я хочу встретиться с генпрокурором, с вице-премьером, курирующем силовые вопросы, СИВКОВИЧЕМ, и проговорить этот вопрос. Пусть они поднимут дело, пусть они сами оценят для себя, пусть сделают вывод, нужна ли эксгумация. Если она не нужна, то пусть они на основе тех фактов, которые есть, имея в руках ПУКАЧА, имея достаточную оперативную базу, доведут дело до конца", - сказал он.

"Если нужна эксгумация, если они мне прямо скажут, откровенно, что других способов нет, я, как и обещал, подпишу это согласие", - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Депутат констатировал, что сейчас нет ответа на вопрос относительно возможных заказчиков убийства.

"Этот или вопрос России, или это вопрос КУЧМЫ, или это вопрос, очень странно звучит эта версия, людей, которые завязаны на ЮЩЕНКО. Все эти три версии имеют право на существование", - сказал он.

Справка УНИАН. 25 марта 1999 года В.Чорновил погиб при незвыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь - Золотоноша. Автомобиль Чорновила врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, пресс-секретарь лидера НРУ Дмитрий ПОНАМАРЧУК был госпитализирован с тяжелыми травмами. Соратники В.Чорновила считают его гибель политическим убийством. Похоронен В.Чорновил на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.