Чорновил - о вероятных заказчиках убийства отца

Тарас Чорновил обещает согласиться в случае необходимости на эксгумацию тела своего отца Вячеслава Чорновила.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я хочу встретиться с генпрокурором, с вице-премьером, который курирует силовые вопросы Сивковичем и проговорить этот вопрос. Пусть они поднимут дело, пусть они сами оценят для себя, пусть сделают вывод, нужна ли эксгумация", - отметил Чорновил.

"Если она не нужна, то пусть они на основе тех фактов, которые есть, имея в руках Пукача, имея достаточную оперативную базу, выведут дело до конца", - подчеркнул он.

"Если нужна эксгумация, если они мне прямо скажут, откровенно, что других способов нет, я, как и пообещал, подпишу на это согласие", - заявил депутат.

По его словам, в Генпрокуратуре отрабатывается только одна версия гибели Вячеслава Чорновила - умышленное убийство.

"Если прессинг, который был до того на Генпрокуратуру, на МВД и на определенные органы в администрации президента снизится...то шансы, что в ближайшие 2-3 года мы получим определенные ответы, хотя бы на уровне организаторов (преступления), а не заказчиков, все же есть", - отметил Чорновил.

Депутат подчеркнул, что пока нет ответа на вопрос относительно возможных заказчиков убийства.

"Или это вопрос России, или это вопрос Кучмы, или этот вопрос, очень странно звучит эта версия, людей, которые завязаны на Ющенко. Все эти три версии имеют право на существование", - отметил он.

"То, что дело, по крайней мере, в технической части, будет доведено до конца - в этом я не сомневаюсь", - подчеркнул Чорновил.

Украинская правда