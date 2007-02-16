Крымские ”нашеукраинцы” готовы видеть Луценко лидером НСНУ

Совет Крымской республиканской организации партии "Народный Союз "Наша Украина" готов поддержать кандидатуру экс-руководителя МВД Юрия ЛУЦЕНКО на пост председателя партии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-центра Крымской организации НСНУ.

По данным пресс-центра, обсуждение претендентов на пост руководителя партии прошло сегодня в Симферополе на расширенном заседании Совета крымской организации НСНУ.

"По мнению членов Совета, председателем партии должен стать опытный политик, лидер, наделенный яркой харизмой, способный консолидировать не только "Нашу Украину", но и объединить демократические силы в стране. Именно таким человеком является экс-министр МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО", - заявляют в пресс-службе крымской парторганизации.

Как говорится в сообщении пресс-службы Крымской НСНУ, члены Совета считают, что Ю.ЛУЦЕНКО способен вести продуктивный диалог с другими политическими силами, кроме того, пользуется авторитетом не только в партийной среде, но и среди граждан, которые не поддерживают ни одну из партий.

Народный депутат-"нашеукраинец", заместитель руководителя Крымской организации НСНУ Владимир ШКЛЯР отмечает, что "сейчас в партии идет открытая дискуссия вокруг того, кто должен стать у руля НСНУ, фактически, речь идет о выборе пути, о будущем "Нашей Украины", и вопрос лидера, его личных качеств, играет здесь не последнюю роль".

Совет крымской организации НСНУ намерен рекомендовать кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКО на Крымской республиканской партийной конференции НСНУ, намеченной на начало марта.

НСНУ будет избирать лидера партии на съезде, который планируется провести 31 марта.