Вакарчук уже трудоустроился

Трудовой коллектив Львовского национального университета имени Ивана Франко кандидатом на должность ректора выбрал экс-министра образования профессора Ивана ВАКАРЧУКА.

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор Центра общественных связей ЛНУ им. И.Франко Леся БАРТИШ, за такое решение проголосовало 87,1% делегатов Конференции трудового коллектива университета, которая состоялась 25 марта.

Она проинформировала, что Конференция трудового коллектива ЛНУ им. Ивана Франко приняла решение избрать профессора И.ВАКАРЧУКА кандидатом на должность ректора и «рекомендовала Министерству образования и науки Украины заключить контракт с профессором И.ВАКАРЧУКОМ сроком на 7 лет».

Как отметила Л.БАРТИШ, академическое общество поддержало представленную И.ВАКАРЧУКОМ программу развития университета «Львовский национальный университет имени Ивана Франко - современный европейский университет».

Представитель Министерства образования и науки Украины, начальник отдела руководящих кадров Анна КИЛЕВАЯ засвидетельствовала прозрачность и полное соответствие нормам законодательства процедуры проведения конкурса и избрания претендента на должность ректора ЛНУ им. И.Франко.

12 февраля 2010 года Министерство образования и науки Украины в соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Украины «О высшем образовании» объявило конкурс на замещение вакантной должности ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Документы на участие в конкурсе подал один кандидат – ВАКАРЧУК Иван Александрович, кандидатуру которого и поддержал коллектив.

Теперь ожидается подписание Министерством образования и науки Украины контракта с И.ВАКАРЧУКОМ, отметила директор Центра общественных связей университета.

Справка УНИАН: И.ВАКАРЧУК родился в 1947 году. В 2007-2010 гг. занимал должность министра образования и науки Украины. На протяжении 1990-2007 годов работал ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (5 марта 2007 г.).