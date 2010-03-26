Тимошенко подловила Тигипко

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО напомнила вице-премьер-министру Украины Сергею ТИГИПКО о его предвыборных высказываниях относительно финансирования Государственного ипотечного учреждения в связи с отменой правительством Николая АЗАРОВА постановления предыдущего Кабинета министров об увеличении уставного капитала ГИУ (№ 61 от 27 января 2010 года).

Об этом говорится в статье "Новая власть и ипотечный кредит разочарования", размещенной на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Активизируя уставные возможности ГИУ, правительство Ю.ТИМОШЕНКО ответило на кризис, который заставлял строителей на протяжении 2009 года "замораживать" строительство жилых домов на стадии даже 70% готовности. В то же время, правительство Ю.ТИМОШЕНКО утвердило механизм распределения квартир, достроенных за средства ипотечного учреждения, среди тех граждан, которые были взяты на квартирный учет до 1 января 2009 года", - говорится в статье.

На сайте также отмечается, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО в коллегиальном режиме утверждало списки относительно распределения квартир, чтобы не допустить возможных коррупционных схем местных властей при выделении квартир, которые достраивались за средства Государственного бюджета.

В статье напоминается, что ипотечная жилищная программа реализовывалась в очень тяжелых условиях. "Тогда традиционно и чуть ли не каждый свой рабочий день Президент Виктор ЮЩЕНКО начинал с приостановки действия постановлений правительства, в том числе и того, которое на последнем заседании правительства Николая АЗАРОВА была отменено в коллегиальном режиме. А это значит, что такое решение поддержал и нынешний вице-премьер-министр С.ТИГИПКО, который в статусе кандидата в президенты (это было в ноябре прошлого года, когда В.ЮЩЕНКО остановил аналогичное решение правительства Юлии ТИМОШЕНКО об увеличении уставного капитала ГИУ на 1 млрд. грн.) не разделял позиции главы государства. Но тогда, наверное, С.ТИГИПКО еще не допускал, что "успешно" будет работать в ющенковских традициях", - говорится в статье.

В ней также приводятся слова С.ТИГИПКО, которые он сказал в ноябре 2009 года. "Покупатели жилья как никогда нуждаются в поддержке – и новые, и несущие все более тяжкий груз по обслуживанию ранее взятых кредитов. И в это время, вместо согласованных действий относительно мобилизации ресурсов на ключевом направлении, правительство и Президент блокируют предоставление финансирования Госипотечному учреждению. Этот миллиард запустил бы массу новых кредитных программ, он мог бы позволить банкам предложить более мягкие условия по уже выданным кредитам. Что, в конечном итоге, повысило бы стабильность банковской системы, создало бы сотни тысяч рабочих мест в строительстве и производстве строительных материалов", - цитирует сайт Ю.ТИМОШЕНКО высказывание нынешнего вице-премьера.

"Кажется, даже для непрофессионалов понятно, что отмена постановления об увеличении уставного капитала ГИУ может привести к недофинансированию строительных компаний, принимавших участие в программе по строительству жилья для льготников. Это не просто не лучшее решение. Оно разрушительно как для Государственного ипотечного учреждения, так и для строительных компаний, с которыми были заключены соответствующие договоры, если не говорить уже о гражданах, ожидающих собственного жилья по 30 лет", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ отменил постановление предыдущего правительства "Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения", принятое в конце января 2010 года. Этим решением правительство Ю.ТИМОШЕНКО увеличивало уставный капитал ГИУ на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн., что позволяло продолжить программу строительства жилье для граждан, годами стоящих в очереди на получение квартир, в том числе инвалидов, чернобыльцев, работников правоохранительных структур, многодетных семей.

Благодаря реализации этой программы, до конца 2009 года была достроены 5561 квартира в более чем 200 объектах на общую сумму около 2 млрд. грн.