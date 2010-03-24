Азаров не хочет слышать от своих министров об увеличении расходов

Госбюджет на 2010 год будет учитывать Закон о повышении социальных стандартов. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров сегодня на заседании правительства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Вокруг бюджета так называемая оппозиция распространяет много спекуляций относительно увеличения пенсионного возраста, относительно не повышения социальных стандартов. Все это сплетни. Напротив, бюджет учитывает социальные стандарты, и мы будем постепенно увеличивать эти расходы в бюджете текущего года, а также в бюджете в следующем году», - отметил Николай Азаров.

Премьер-министр отметил, что правительство уже заканчивает работу над первым вариантом проекта госбюджета. Глава правительства обратил внимание министров, руководителей ведомств и регионов на то, что бюджет-2010 является антикризисным и потому необходимо экономить бюджетные средства, а не вносить предложения об увеличении расходов.

В то же время Азаров подчеркнул, что правительство определило лишь два направления, финансирование которых будет увеличено: социальное развитие и инвестиционная составляющая. «Такой подход даст нам возможность уже в текущем году стабилизировать социально-экономическую ситуацию и обеспечить экономический рост».