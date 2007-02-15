В Кабмине будут рады, если Президент обратиться в КС с вопросом об отставке

Первый заместитель Министра кабинета министров – начальник Управления правового обеспечения секретариата Кабинета министров Елена ЛУКАШ заявляет, что вопрос отставки, недоверия и освобождения членов Кабинета министров и правительства в целом является исключительной компетенцией Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМУ.

„Згідно со статьями 85, 87, 106, 115 Конституции Украины вопроса отставки и недоверия Кабинету министров, а также освобождение членов правительства является исключительной компетенцией Верховной Рады Украины”, - отметила О.Лукаш.

По ее словам, ответственность правительства перед Президентом не означает права главы государства отправлять Кабинет министров в отставку. „Розглядати возможность получения Президентом такого права лишь потому, что правительство „відповідальний” перед главой государства являются произвольной трактовкой норм Основного Закона”, - считает она, – а ответственность Правительства заключается в исполнении актов Президента и взаимодействия с ним”.

“Согласно со статьей 113 Основного Закона, Кабинет министров подконтролен и подотчетен лишь Верховной Раде Украины”, - отметила О.Лукаш, и прибавила, что “процедура отставки правительства четко выписана в статье 87 Конституции Украины. Согласно с ней, Президент имеет право инициировать принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров. Однако окончательное решение по этому вопросу принимает парламент”.

“Комментируя намерение Секретариата Президента направить к Конституционному суду представление относительно возможного права Президента отправлять Правительство в отставку, О.Лукаш отметила, что приветствует любые обращения, поскольку это лишь повысит уровень правовой образованности населения и работников Секретариата Президента в частности”, - идет речь в сообщении пресс-службы КМУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отметил, что Президент Украины может обратиться к Конституционному Cуду за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство.