Три фракции Полтавского облсовета решили создать кординационный совет

42 депутата Полтавского областного совета от Партии регионов, Социалистическая партия Украины и Коммунистическая партия решили создать Координационный совет для совместного решения социально-экономических проблем региона.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат облсовета и лидер фракции СПУ Виктор ИНОЗЕМЦЕВ сообщил, что уже через 10 дней объединения юридически зарегистрируется и разработает четкую линию действий для совместного отстаивания интересов избирателей. Самая первая задача, по его словам, - законность и экономическое обоснование повышения тарифов для населения. В частности, Координационный совет планирует вынести на рассмотрение ближайшей сессии облсовета вопрос о снижении стоимости тарифов на коммунальные услуги для населения.

В.ИНОЗЕМЦЕВ также сообщил, что среди неотложных задач, которые будет решать Координационный совет – нормальное функционирование аптечной сети области, расширение материальной базы медицинских заведений и строительство тубдиспансера, эффективное использование объектов коммунальной собственности, профессиональный подбор кадров коммунальных предприятий, ответственность власти перед общественностью и тому подобное.

Координационный совет планирует провести общее областное совещание, и затем провести объединение в рамках трех указанных политических сил на уровне каждого района и сельсовета области.