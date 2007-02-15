Мартынюк примерил мантию судьи Конституционного Суда

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК заявляет, что Конституцией Украины не предусмотрено право Президента распускать Кабинет Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление о намерении главы государства обратиться с представлением в Конституционный Суд относительно того, ли имеет право Президент распускать правительство.

«Если бы я был членом Конституционного Суда, то я сразу ответил бы на этот вопрос – в Конституции не записано подобное право за Президентом», - сказал А.МАРТЫНЮК.

При этом первый заместитель председателя ВР отметил, что Президент Украины имеет конституционное право обратиться с любым представлением в Конституционный Суд.

«Он может обратиться в Конституционный Суд с любым вопросом, который считает нужным, - сказал А.МАРТЫНЮК.

В то же время он подчеркнул, что «нельзя спрашивать у Конституционного Суда то, чего нет в Конституции».

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отметил, что Президент Украины может обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство.