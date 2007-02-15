Янукович побил Лавриновича и Толстоухова?

Как утверждают источники в секретариате Кабмина, премьер Виктор Янукович в работе прибегает к телесным наказаниям. Об этом в сегодняшнем номере рассказывает газета «Украина молода». Инциденты были связаны с печально знаменитым принятием Закона Украины «О Кабинете Министров Украины». Напомним, что 12 января фракции «антикризисной» коалиции преодолели вето на закон о Кабмине. Но произошло так, что текст закона, который поступил на подпись Президенту с преодоленным вето, отличался от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», проголосованной 21 декабря 2006 года, — п. 4 ч. 7 ст. 23 закона был исключен.

Ссылаясь на решение Конституционного Суда от 7 июля 1998 года №11-рп, Президент заявил, что переданный ему закон является законом в новой редакции и на него можно опять налагать вето. Поэтому закон о Кабмине от 12 января Президент подписывать отказался. Не спешил подписывать его и Председатель Верховной Рады Александр Мороз...

Никто до сих пор не знает, был ли умысел в такой ошибке парламента, или нет, пишет газета. Но эта ошибка аппарата ВР дорого стоила двум «региональным» правительственным чиновникам — министру юстиции Лавриновичу и министру Кабинета Министров Толстоухову.

Закон о Кабмине был обнародован 2 февраля, тогда как Анатолий Толстоухов анонсировал журналистам его публикацию еще 26 января. Если бы министр сказал об этом только журналистам, это было бы полбеды. Но аналогичный прогноз он сделал и Януковичу.

Словом, следующий после заявления понедельник двое министров будут вспоминать как черный день. Сначала досталось Александру Лавриновичу. Его на 8.00 вызвали на ковер, но разговор был кратким — в 8.12 глава Минюста выбежал из кабинета и сразу же пошел к машине. Даже не оделся — пальто в гардеробе через час получал один из помощников Лавриновича. По неподтвержденным данным, Янукович нанес господину Александру удар в грудь, а когда тот упал, премьер ударил ногой в область почки. Этот инцидент был однозначно связан с законом о Кабмине, но чем персонально провинился Лавринович, теперь неизвестно — собеседник из секретариата не смог это прояснить, утверждает газета.

Что касается Анатолия Толстоухова, то однозначно причина в том, что он пообещал публикацию, но слова не соблюл. Якобы с Толстоуховим премьер вообще не разговаривал, а сразу ударил в печень. Доктор философских наук Толстоухов, если верить источнику, смог выйти из кабинета лишь минут через 20. Как грустно пошутил источник информации, единственным позитивом Оранжевой революции является то, что Янукович теперь не бьет в переносицу, а лишь по внутренним органам — кровоподтеков не видно. Это, по-видимому, должным образом оценили и Лавринович, и Толстоухов — на заседание Кабмина оба министра пришли, как будто ничего не случилось...

Украина молода

От УНИАН. В то же время пресс-секретарь министра юстиции Лия Ильченко сообщила УНИАН, что 29 января (именно в этот день, по данным газеты, состоялось избиение Лавриновича) министр находился в командировке во Львове, где готовил визит премьер-министра в этот город. Л.Ильченко отказалась комментировать сообщение газеты, заявив лишь, что ей “стыдно за коллег-журналистов”.