Украина просит Европу не считать ее частью Африки

Представитель Украины при Европейском Содружестве Роман ШПЕК считает, что новое Усиленное соглашение между Украиной и ЕС должно стать базовым для заключения потом отдельных отраслевых договоров о более тесном сотрудничестве.

Об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая на заседании Делегации Европарламента по связям с Украиной.

“Рамки нового соглашения должны вмещать широкий спектр и быстрый темп развития отношений Украина-ЕС. Это должен быть амбициозный и дальновидный документ. Он должен прокладывать путь к будущему заключению специфических договоров для стабильного развития отношений в конкретных отраслях”, - сказал Посол Украины при ЕС.

По словам Р.ШПЕКА, новое соглашение должно закрепить тесные, стабильные и привилегированные отношения между Украиной и ЕС на основе общих ценностей с целью дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.

В связи с этим Р.ШПЕК также заявил, что Украина считает более приоритетной для себя работу над новым соглашением, чем участие в Европейской политике соседства (ЕПС).

“Мы не видим потребности в дальнейшем участии в Европейской политике соседства, поскольку по различным причинам это политически неприемлемо для Украины”, - сказал он, отметив то, что после выполнения принятого ранее Плана действий в рамках ЕПС Украина сосредоточит все внимание именно на подготовке нового соглашения.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на заседании Украина-Тройка ЕС в Киеве на уровне министров иностранных дел было официально объявлено о начале переговоров между Украиной и ЕС о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершаются в начале 2008 года.

Первые переговоры на уровне экспертов должны начаться в Брюсселе 5 марта. Одним из главных пунктов нового соглашения должна стать договоренность о создании зоны свободной торговли.