Азаров обвинил Тимошенко в плагиате

Министерство финансов Украины обвиняет Блок Юлии Тимошенко в плагиате идей Партии регионов относительно продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения на аукционах. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Минфина.

«Очевидно, интеллектуальный кризис в БЮТ достиг того уровня, когда не только не появляются конструктивные идеи, но и проявляется неспособность хотя бы изучить действующее законодательство», - сказано в сообщении пресс-службы в контексте инициированного БЮТ принятия закона относительно запрета приватизации украинской ГТС.

Как сказано в пресс-службе, Тимошенко сегодня активно продвигает идею продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения на аукционах как свою собственную, игнорируя то, что продажа земельных участков на аукционах уже законодательно унормирована, приводя, в частности, слова Тимошенко о том, что пока БЮТ не подняла вопрос аукционов на землю, «в ни одном совете Украины вообще вопросы аукционов не обсуждали».

«В действительности антикризисная парламентско-правительственная коалиция по инициативе фракции Партии Регионов еще осенью прошлого года, впервые за историю независимой Украины, начала регулировать действительно проблемный, действительно болезненный вопрос продажи земельных участков», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, это зафиксировано в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Так, одним из источников доходов государственного бюджета в 2007 году определенно поступление средств от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации.

Соответствующей нормой Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» внесены изменения в Земельный кодекс Украины, Законы «О приватизации государственного имущества» и «Разграничение земель государственной и коммунальной собственности», которые законодательно регулируют осуществление продажи таких земельных участков вместе с объектами приватизации исключительно на аукционах.

Отмечается также, что правительство Януковича еще 26 сентября 2006 года, до начала бюджетного года, принял постановление, которым урегулированы процедура подготовки к продаже и сама продажа земельных участков вместе с объектами приватизации на аукционах.

Организация работ по подготовке и продаже земельных участков вместе с объектами приватизации законодательно закреплена за Фондом государственного имущества Украины. При этом ФГИУ назначены необходимые для выполнения этого задания бюджетные расходы.

Утвержденный Порядок продажи земельных участков предусматривает переход права собственности на землю после оплаты ее стоимости, определенной по результатам аукциона.

Продажа земельных участков вместе с объектами приватизации на аукционах позволит прозрачно и эффективно осуществлять этот процесс и аккумулировать в государственный бюджет прогнозный 1,2 млрд. гривень.

В то же время Правительство разрабатывает механизмы, которые бы позволили получать участки для строительства социального жилья и на государственные нужды по приемлемой цене.

Порядок аукционной продажи земельных участков, определенный для земель государственной собственности, вполне можно распространить на объекты коммунальной собственности. Для этого местные советы должны спокойно, грамотно рассмотреть эту проблему и принять соответствующие решения.

«Но какие могут быть решения, когда оппозиционные силы блокируют и срывают сессии местных советов, не дают рассматривать вообще никакие вопросы? Кстати, советы, в которых представители БЮТ и других оппозиционных сил имеют большинство, давно уже могли бы решить проблему, однако, не спешат открывать путь к прозрачной продаже земли», - резюмируют в пресс-службе.