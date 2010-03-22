Янукович «наказал» Герман за инициативу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ответственных должностных лиц за приоритетные направления проведения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам В.ЯНУКОВИЧ назначил руководителей рабочих групп, которые в рамках функционирования этой структуры будут отвечать за приоритетные направления реформирования.

В частности, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ возглавил группу технологической модернизации экономики и развития инфраструктуры; вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО - группу реформ социальной сферы и повышения качества жизни; вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ - группу регионального экономического развития; вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО - группу устойчивого экономического развития бизнес-климата и инвестиций; министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО будет отвечать за направление международной интеграции и сотрудничества; министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ – отвечать за законодательное и институционное обеспечение реформ.

В то же время во время обсуждения организационной структуры и приоритетных направлений деятельности Комитета по экономическим реформам заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН выступила с инициативой также образовать рабочую группу по реформированию гуманитарной сферы и культуры и выразила готовность возглавить это направление.

В свою очередь Президент В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «инициатива всегда наказуема» и, не получив возражений от членов Комитета по экономическим реформам, одобрил инициативу А.ГЕРМАН по реформированию гуманитарной сферы и культуры.

Глава государства также поручил главе своей Администрации, председателям областных государственных администраций, председателю Совета министров АР Крым в десятидневный срок образовать региональные комитеты по экономическим реформам и наладить координацию в работе с исполнительным секретарем Комитета по экономическим реформам Ириной АКИМОВОЙ.