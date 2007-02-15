Тимошенко поставила Украине диагноз

В Украине начинается новый этап выздоровления. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Черкассах на сессии городского совета, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Она отметила, что в городах, где существует большинство БЮТ, есть возможность в корне изменить ситуацию к лучшему. В качестве примера она привела Черкассы.

«Сегодня мы собрались в вашем сессионном зале, чтобы изменить правила игры, изменить непрозрачные, теневые схемы продажи земли, коррумпированные схемы предоставления в аренду коммунального имущества на прозрачные правила игры, которые обеспечат дополнительные поступления в местный бюджет, так необходимые для всех городов Украины», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Украине все прекрасно знают, какие махинации проводятся с землей, как незаконно наживаются на аренде и за счет этой незаконной аренды земля городов переходит в чью-то собственность.

«Почему нам не изменить эту ситуацию? Почему мы не можем с вами ввести открытые, прозрачные схемы продажи земельных участков», - спросила она.

Лидер БЮТ сообщила, что в отдельных городах бюджет вырос в 3,5 раза исключительно за счет проведения открытых аукционов по продаже земельных участков.

Обращаясь к депутатам Черкасского городского совета, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Сегодня у вас есть возможность положить начало открытым аукционам».

Лидер БЮТ выразила убеждение, что когда заработает механизм проведения открытой и прозрачной продажи земли, тогда страна будет жить по-другому.

Обращаясь к депутатам городского совета, она сообщила, что вчера правительство Виктора ЯНУКОВИЧА объявило о необходимости уменьшение тарифов в городах Украины. «Почему он это сделал», - спросила она. «Потому что в Киеве фракция БЮТ отстояла снижение тарифов до их экономически обоснованного уровня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если мы с вами начнем продуктивное сотрудничество между фракциями, тогда вся Украина будет нам подражать», - сказала она.

Также лидер БЮТ сообщила, что у нее состоялись встречи с Черкасским городским председателем Сергеем ОДАРИЧЕМ и с председателем Черкасского областного совета Владимиром ГРЕСЕМ. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во всех вопросах, которые обсуждались, было полное взаимопонимание и гармония.

В завершение лидер БЮТ сказала: «Я верю в то, что если мы не можем объединиться политически, мы можем объединиться вокруг того, чтобы вместе работать ради нашего общего благосостояния».