Янукович отменил свою поездку во Львовскую область

Запланированная на 25 марта рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львовскую область отменена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Информация о причинах отмены поездки В.ЯНУКОВИЧА во Львовской ОГА отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 16 марта во время пребывания во Львове вице-премьер-министр по вопросам подготовки Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что 25 марта Львов посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ.