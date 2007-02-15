Тимошенко в Черкассах нарвалась на пикет

В Черкассах около 200 предпринимателей пикетируют сессию городского совета, в работе которой сейчас принимает участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели, которые пришли с флагами БЮТ, требуют не принимать решение о пользовании объектами коммунальной собственности и аренде земель на условиях аукциона. В частности, на транспарантах написан лозунг: “Нет – земельным аукционам!”.

Кроме того, предприниматели требуют снижения тарифов на ЖКУ, а также отставки городского председателя Сергея ОДАРИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Черкассы с целью “навести порядок в органах местного самоуправления, заставить депутатов работать для людей, а не для себя”.

Основные требования Ю.ТИМОШЕНКО: снизить для населения тарифы на жилищно-коммунальные услуги и ввести честную и прозрачную процедуру продажи земли исключительно на аукционах.