Успехи Януковича не позволяют повысить пенсии и зарплаты

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не видит оснований для пересмотра минимального уровня зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Донецке.

По словам премьер-министра, несмотря на позитивные макроэкономические показатели января текущего года, в экономике существует еще много негативных тенденций, которые были унаследованы от прежней политики, которая привела к резкому ухудшению социально-экономической ситуации.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что как только экономика приобретет черты стабильности, правительство готово принять соответствующее решение в социальной сфере.

«Безусловно, инерция, которая есть, ее невозможно сейчас остановить и резко начинать рост. Как только экономика станет стабильной, мы будем принимать соответствующее решение», - сказал премьер, отметив при этом, что уже сейчас правительство инициировало принятие ряда законов, которые открывают возможности для поднятия социального уровня.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство немедленно внести в законодательство изменения, касающиеся повышения социальных выплат населению, заявил 14 февраля заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

В.БОНДАРЬ напомнил, что парламент в конце прошлого года принял постановление, которым предусмотрел возможность пересмотра положений государственного бюджета относительно социальных выплат в случае благоприятной экономической ситуации. (Предполагалось, что с 1 апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум с 380 грн. до 397 грн., а с 1 октября - до 406 грн.; минимальная заработная плата с 1 мая будет увеличена до 420 грн., с 1 августа - до 430 грн., а с 1 декабря - до 460 грн. – УНИАН).

При этом В.БОНДАРЬ отметил, что Президент ожидает от правительства подготовки и принятия документов, которым бы были увеличены зарплаты и пенсии.