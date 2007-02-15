Янукович сегодня впервые услышал о черном списке

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сомневается в существовании каких-либо «черных списков» украинских граждан, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Донецке.

«Я впервые слышу об этом, я в это не верю, ни в какие «черные списки», - сказал он.

При этом он отметил, что двухлетний период выяснения отношений Украины и России через средства массовой информации оставил негативный след на политических и экономических взаимоотношениях двух стран.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в настоящее время правительство делает шаги для исправления сложившейся ситуации, для снятия проблем между Украиной и Россией.

«Мы в состоянии на уровне двухсторонних отношений решить данные проблемы, и их не будет в перспективе», - сказал премьер, отметив, что наличия данных проблем не хотят ни украинцы, ни россияне.