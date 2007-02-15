Ющенко не хочет шоу и знает, откуда ветер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что перед внесением в парламент кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины этот вопрос обсуждался и не вызывал возражений со стороны партий, входящих в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал журналистам недавнее заявление народного депутата от Партии регионов Анны ГЕРМАН о том, что Президент якобы не заинтересован в положительном голосовании по кандидатуре В.ОГРЫЗКО, поскольку не ведет переговоров с Партией регионов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он против «всяческих шоу, которые могут устраиваться и по данным кандидатурам (В.ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ – УНИАН), и по любым кандидатурам от Президента».

Он отметил, что понимает мотивы вышеупомянутого заявления. При этом В.ЮЩЕНКО сказал, что если позиция изменилась, то можно выдумывать любую версию для того, чтобы не поддерживать кандидатуры, предложенные Президентом.

«Поэтому я призываю парламент принять свое решение по данному вопросу. Люди, которых я предлагаю, - кадровые специалисты с соответствующим образованием, с соответствующим опытом работы», - подчеркнул Президент, добавив, что это патриоты, преданные делу, честные, «у них нет ни одного пятна в биографии, которое бы заставило любого народного депутата ставить под сомнение прозрачность президентского представления».

В.ЮЩЕНКО добавил, что все остальное - не от искренности.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля член фракции Партии регионов А.ГЕРМАН заявила, что Президент не очень заинтересован в назначении В.ОГРЫЗКО на должность руководителя Министерства иностранных дел Украины.

«Вы знаете, как достигаются соглашения и как ведет себя В.ЮЩЕНКО, если он действительно чего-то хочет. Сейчас мы такого не видим», - сказала А.ГЕРМАН.

«Если Президент действительно захочет, чтобы В.ОГРЫЗКО был министром иностранных дел, то он будет министром. А если для Президента это лишь поза, а на самом деле он хочет другого министра, - будет другой министр. Мы будем голосовать за того министра, которого действительно хочет Президент», - добавила она.