Ющенко поддерживает инициативу Адамкуса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает инициативу Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА относительно координации усилий стран-транзитеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня.

Комментируя заявление В.АДАМКУСА в Вашингтоне, В.ЮЩЕНКО отметил, что поддерживает эти инициативы и считает, что соответствующий политический диалог необходимо развивать.

В то же время он отметил, что пока еще на официальном уровне соответствующих содержательных переговоров по данной теме не было.

«Хотя, безусловно, понимание есть, и не только в политических кругах, о том, что транзитная деятельность государства является отдельной экономической деятельностью, которая должна гармонизироваться и интегрироваться с аналогичными экономиками партнеров», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в своем выступлении в Мюнхене он подчеркивал, что неотъемлемым компонентом формирования единого европейского энергетического рынка должны стать страны-транзитеры. «Это отдельная экономика, это отдельная система интересов, которая должна гармонизироваться в рамках общеевропейского оптового рынка», - подчеркнул он, добавив, что это правильная политика, которая требует отдельного раздела при разработке энергетической стратегии Европы.

В.ЮЩЕНКО поприветствовал тот факт, что за последние полгода Европа отзывалась на призывы Украины об усиленном внимании к региону Центральной Азии.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем свидетелями разработки специальной энергетической стратегии ЕС-Центральноазиатский регион и, безусловно, в этом контексте Украина и другие страны-транзитеры не должны быть забыты», - подчеркнул глава Украинского государства.

Он отметил, что страны-транзитеры должны стать одной из концепций европейского энергетического проекта.

Как сообщал УНИАН, В.АДАМКУС, находясь 13 февраля в Вашингтоне, заявил, что Литва совместно с Украиной и Беларусью разрабатывает стратегию свержения доминирования российских энергоресурсов на рынке стран Восточной Европы.

По словам Президента Литвы, эти три страны работают над разработкой альтернативных путей энергоснабжения через западнолитовский порт Клайпеда. Литовский президент рассчитывает, что, например, нефть будут поставлять из Норвегии и Венесуэлы железной дорогой с целью покрытия "острых потребностей".