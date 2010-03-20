Минэкономики и Минфин бросили на подмогу Черновецкому

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству экономики вместе с киевской властью принять меры для решения наиболее острых проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил в ходе совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева.

«Вместе с руководством Киева Министерство финансов и Министерство экономики, подключайтесь и Сергей Леонидович ТИГИПКО, рассмотрите сразу комплекс первоочередных вопросов. Три вопроса мы должны рассмотреть в процессе подготовки госбюджета-2010: Евро-2012, функции столицы и бюджет Киева», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что эти вопросы сегодня требуют немедленного решения.

Еженедельно столичная власть должна отчитываться перед Кабмином, добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, глава правительства дал три месяца на наведение порядка в столице.