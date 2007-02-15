Томенко заразился от Мороза?

Круглый стол по поводу конституционного процесса в Украине при участии депутатов и председателя Верховной Рады Александра Мороза, анонсированный на четверг, не состоится в связи с болезнью спикера, сообщает Украинская правда.

Об этом журналистам сообщили организаторы круглого стола.

Вместе с тем руководитель пресс-службы Верховной Рады Виктория Шведова подтвердила информацию о болезни Мороза. Вместе с тем она не уточнила, чем именно болеет спикер.

"Он, как и все нормальные люди, может болеть", - сказала Шведова.

Она также отметила, что ей неизвестно, по какой причине был перенесен круглый стол, поскольку, по ее словам, его организаторами выступала не Верховная Рада.

Вместе с тем Шведова сказала, что мероприятия, запланированные Верховной Радой на четверг, состоятся в установленном порядке и, вероятно, в них примет участие первый вице-спикер Адам Мартынюк.

На четверг была запланирована встреча Мороза с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Леннмаркером.

В то же время переносится сегодняшняя пресс-конференция заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, которая должна была состояться в агентстве УНИАН в 10.30.

По информации источников Н.ТОМЕНКО заболел и у него высокая температура.