Сколько украинцев нуждаются в новой конституции (соцопрос)

На сегодняшний день лишь 9,3% украинцев считают, что необходимо принятие новой редакции Конституции Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 2 по 9 февраля 2007 года.

При этом, согласно результатам, только 17,4% придерживаются мнения, что действующая Конституция вообще не нуждается в изменениях. Вместе с тем относительное большинство - 36,9% составляют те, кто считает целесообразным внесение изменений в действующую Конституцию. За возврат к Конституции в редакции 1996 г. выступают всего 3,4%. При этом почти треть опрошенных - 30,5% не смогли ответить на этот вопрос.

Всего было опрошено 2011 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 119 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.