Парламент Крыма просит Януковича, Азарова и Литвина помочь Табачнику

Депутаты крымского парламента просят Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины оказать содействие в возрождении качественного образования и науки страны новому министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ, которого требуют уволить облсоветы западных регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Виктору ЯНУКОВИЧУ, Николаю АЗАРОВУ и Владимиру ЛИТВИНУ.

«Выдвигая обвинения в адрес ТАБАЧНИКА, депутаты областных советов (среди которых - Львовский и Тернопольский облсоветы - УНИАН) пытаются преподнести его деятельность как наносящую вред украинскому народу… Для нас неприемлема позиция депутатов областных советов, пытающих выступать от имени всего народа Украины и требовать гражданского осуждения ТАБАЧНИКА», - заявили крымские депутаты.

Авторы документа считают, что заявления и первоочередные действия министра направлены на восстановление языкового баланса в сфере образования и будут способствовать развитию языков национальных меньшинств, гарантированному Конституцией Украины.

«Мы, депутаты Верховной Рады Крыма, представляющие интересы всего населения республики, считаем, что впервые со времени провозглашения независимости Украины в составе высшего исполнительного органа власти появился высокопрофессиональный министр образования и науки», - говорится в заявлении.

Лидер местной организации Народного руха Леонид ПИЛУНСКИЙ выразил недовольство текстом заявления, его начал перекрикивать глава крымской организации партии «Русский блок» Олег РОДИВИЛОВ. Он обозвал коллегу-депутата «бандеровцем» и призвал голосовать за обращение. Руховец в ответ попросил крымского спикера успокоить манкуртов.

За принятие обращения проголосовали 78 из 91 депутата, которые присутствовали в зале. Всего в ВР автономии 100 парламентариев.