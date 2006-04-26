На рассвете объявлен мэр Житомира

Сегодня в 5.00 Житомирская территориальная избирательная комиссия объявила городским председателем Веру ШЕЛУДЧЕНКО.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Житомирской территориальной избирательной комиссии Александр СИМОНОВ.

По его словам, согласно решению теризбиркома, принятым сегодня ночью на основании протокола о результатах голосования избирателей на выборах Житомирского городского председателя, кандидат от блока «Наша Украина» и председатель коалиции «До ладу» В.ШЕЛУДЧЕНКО набрала «около 23,5 тыс. голосов житомирян». (Точную цифру А.СИМОНОВ отказался назвать, поскольку во время интервью УНИАН не имел на руках необходимых документов и отметил, что объявит цифру сегодня на сессии Житомирского городского совета нового созыва, которая начнется в 17.00).

По словам А.СИМОНОВА, В.ШЕЛУДЧЕНКО опередила своего главного соперника на выборах действующего мэра Житомира Георгия БУРАВКОВА на 2 тыс. голосов.

В комментарии УНИАН В.ШЕЛУДЧЕНКО, говоря о своих планах работы в новой должности (раньше житомиряне больше знали ее как руководителя предприятия «Житомир-Полисакс») заявила, что планирует «навести порядок в Житомире». Она довольна, что, «наконец, успешно завершила долгий избирательный марафон».

Оценивая значение результатов выборов мэра Житомира лично для себя и для политической жизни города, В.ШЕЛУДЧЕНКО заявила, что была убеждена в том, что «самое трудное – это пройти предвыборную гонку с ее многочисленными встречами». В.ШЕЛУДЧЕНКО не ведала, что после победы на выборах придется 30 дней «еще доказывать свою победу в многочисленных судах».

В.ШЕЛУДЧЕНКО заявила, что стремится сделать Житомир таким, каким он был 20 лет назад – чистым, уютным, цветущим.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Житомирская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении в Житомире повторных выборов городского председателя.

14 апреля ТИК решила продолжить рассмотрение жалоб кандидатов в мэры, а в ходе рассмотрения жалоб приняла решение о пересчете голосов на 95 участках из 123.

В то же время 25 апреля Апелляционный суд Житомирской области признал противоправным постановление Житомирского теризбиркома о признании выборов Житомирского мэра недействительными.

Также Апелляционный суд обязал Житомирскую ТИК упомянутое постановление от 30 марта отменить, а результаты выборов мэра Житомира огласить.